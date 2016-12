Attacco a un campus in Ohio, non si esclude la matrice terroristica

Non si esclude che l'attacco al campus universitario di Columbus, in Ohio, sia un atto di terrorismo. L'autore del gesto, ucciso da un agente, sarebbe un rifugiato di origine somale: l'uomo ha prima investito alcuni passanti travolgendoli a bordo di un Suv, poi ne ha aggrediti altri con un coltello da macellaio prima di essere fermato e ucciso da un poliziotto. Per ora, precisano comunque le autorità, non sono emersi legami con i gruppi del terrore.