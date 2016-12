Attacco a Nizza, rafforzati i controlli al confine di Ventimiglia

Sono stati ulteriormente rafforzati i controlli da parte italiana sul confine di Stato a Ventimiglia, sia a Pont St. Ludovic che a Pont St. Louis, dopo l'attentato di Nizza. Agli uomini della polizia si sono affiancati quelli dell'esercito, carabinieri e battaglione mobile. "Abbiamo avuto notizia che fuggitivi potessero essersi diretti in Italia - ha detto un dirigente di polizia - ma per ora non abbiamo riscontri concreti".