Attacco a Nizza, killer sarebbe passato da Ventimiglia: spunta un video, ma la notizia non trova conferme

Le indagini sull'attacco terroristico di Nizza proseguono e vengono alla luce ulteriori indiscrezioni sull'attentatore. Mohamed Lahaouiej Bouhlel infatti sarebbe stato in Italia il 4 ottobre 2015, per partecipare ad un corteo a favore dei profughi organizzato a Ventimiglia. L'uomo apparirebbe in un video riguardante la manifestazione nella città ligure; nel filmato, il tunisino si troverebbe dietro ad uno striscione scritto in arabo, durante l'iniziativa ribattezzata "No Borders". La notizia comunque per ora non trova conferme ufficiali da parte delle autorità e il fimato resta una testimonianza da verificare ulteriormente.