Attacco a Nizza, Farnesina: tre italiani feriti, due sono gravi

Sono tre gli italiani rimasti feriti, di cui due in gravi condizioni, nella strage del lungomare di Nizza. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Proseguono le verifiche da parte dell'Unita' di Crisi e del consolato di Nizza. E' in coma farmacologico ma non in pericolo di vita Andrea Avagnina, il consigliere comunale di San Michele di Mondovì (Cuneo), inizialmente tra i dispersi e poi ritrovato in gravi condizioni.