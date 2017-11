Strage NY: le vittime sono 5 argentini, 2 americani e una giovane belga

New York, le vittime dellʼattentato Facebook 1 di 9 Facebook 2 di 9 Web 3 di 9 Web 4 di 9 Web 5 di 9 Web 6 di 9 Web 7 di 9 Web 8 di 9 Web 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I cinque si chiamavano Hernan Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damian Pagnucco, Ariel Erlij e Hernan Ferruchi. Un sesto, Martin Ludovico Marro, è rimasto ferito ed è stato ricoverato presso il Presbiterian Hospital di Manhattan, ma non è in pericolo di vita.



Un'altra vittima è una giovane belga, la 31enne Ann-Laure Decadt, madre di due bimbi di 3 anni e di 3 mesi. Originaria di Staden, nelle Fiandre occidentali, stava visitando la città in bicicletta assieme alla madre e a due sorelle, che sono rimaste illese.



Darren Drake, 32enne di New Milford, New Jersey, e Nicholas Cleves, 23enne di New York sono le due vittime americane (le ultime ad essere state identificate). Il primo era stato impiegato nel locale consiglio per l'educazione, il secondo, laureatosi recentemente, lavorava come ingegnere informatico.