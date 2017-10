Attacco a Monaco: polizia: preso un uomo, 4 i feriti lievi

Un uomo è stato arrestato dal comando speciale della polizia di Monaco di Baviera. Lo ha confermato un portavoce delle forze dell'ordine in conferenza stampa, dando le prime informazioni sugli sviluppi della caccia all'aggressore che stamani ha ferito alcuni passanti con un coltello scappando poi in bicicletta. "Non è ancora possibile confermare se si tratti dell'aggressore", ha spiegato. Secondo la polizia 4 persone sono rimaste ferite in modo lieve.