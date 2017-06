Attacco a Londra, la polizia diffonde i nomi di due terroristi | Il terzo uomo aveva legami con l'Italia?

Di Redouane si sa che dichiarava origini marocchine e libiche, aveva anche una falsa identità (Rachid Elkhdar) e forse un documento emesso in Irlanda, dove potrebbe aver vissuto per un periodo. Le loro radici vere sono comunque a Barking, fra i sobborghi più turbolenti alle propaggini est della Grande Londra, dove convivono (male) comunità di britannici di origine varia.



Il personaggio più significativo sembra essere Butt. E' lui quello che compare (assieme al terzo uomo il cui nome non è stato ancora confermato dalle autorità) in un documentario girato tempo addietro da Channel 4, intitolato "Il jihadista della porta accanto". La scena è surreale: con quel vessillo dell'Isis srotolato in mezzo a Regent's Park, fra slogan e scampoli di predicazione contro gli omosessuali, la vendita di alcol e gli adulteri "da lapidare" interrotta da uno spaesato agente.



Butt era seguito dai servizi di sicurezza - Mark Rowley, capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard, ammette che quel giovane era nei radar dell'intelligence, ma che non se conoscevano progetti di attentato. Mentre Redouane, ufficialmente pasticcere, non risulterebbe nelle liste degli individui sotto sorveglianza. E tuttavia appare difficile parlare dell'episodio di sabato come di un raptus o d'un epilogo a sorpresa. Butt, noto anche come Abu o Abs, non faceva nulla per nascondersi, come i suoi compari. Al di là della comparsata in video, era stato segnalato da diversi vicini per i toni estremisti delle sue conversazioni, persino per aver cercato di convertire dei bambini in un giardino di quartiere. E a denunciare quest'ultimo episodio, ben due anni fa, era stata una donna italiana, Erica Gasparri, madre di tre figlie. Ma sia le chiamate alle linee di emergenza istituite ad hoc sia i contatti con la polizia erano rimasti senza seguito.



La "pista italiana" per il terzo uomo - Del terzo uomo del commando al momento non sono state diffuse le generalità, ma secondo indiscrezioni sarebbe di origini marocchine e avrebbe avuto legami con l'Italia. Da Scotland Yard non trapela nulla: non chiaro quindi se abbia vissuto in Italia o se vi sia semplicemente passato. Potrebbe però essere collegato con un'indagine in corso su un sospetto trasferimento di denaro effettuato da un gruppo di pachistani tra Londra e l'Italia.



Rilasciati i dieci fermati - Intanto tutte le dieci persone che erano ancora in custodia nell'ambito dell'indagine sull'attacco di sabato sera sono state rilasciate nella tarda serata di lunedì, senza ipotesi di reato.