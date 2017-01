Attacco a Istanbul, il bilancio si aggrava: almeno 35 morti

Si aggrava il bilancio dell'attacco armato in un night club di Istanbul, in Turchia, dove due uomini travestiti da Babbo natale hanno fatto irruzione aprendo il fuoco: secondo il governatore della provincia, Vasip Sahin, i morti sono almeno 35, tra i quali un agente di polizia. Molti anche i feriti. In corso le ricerche dei dispersi, che si sono gettati in mare per sfuggire al massacro.