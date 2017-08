Attacco a Barcellona, in fuga in Francia il killer della Rambla

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "El Pais", alla guida del van lanciato sulla Rambla non c'era, come ipotizzato in un primo momento, il 17enne Moussa Oukabir, ma Younes Abouyaaqoub. Il 22enne marocchino, residente a Ripoll, dato per morto in un primo momento nel blitz a Cambrils, è invece tuttora in fuga, probabilmente in Francia.