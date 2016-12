Attacchi terroristici a Medina e Qatif, 19 arresti in Arabia Saudita

L'Arabia Saudita ha annunciato di aver arrestato 19 persone, tra cui sette cittadini sauditi e 12 pakistani, in relazione agli attacchi terroristici alla moschea del Profeta Maometto a Medina e a Qatif. Lo ha annunciato il ministero dell'interno di Riad, spiegando che per l'attacco a Medina è stato identificato l'attentatore: si tratta di un 26enne di nome Naer Moslem al-Nujaidi, con precedenti per droga.