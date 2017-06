Attacchi Londra: rafforzata sicurezza a New York,ma nessuna minaccia

Massima allerta a New York, dove in tutti i luoghi considerati "obiettivi sensibili" è stata rafforzata la sorveglianza con ulteriori poliziotti e agenti dell'antiterrorismo. Lo rende noto il New York Police Department, spiegando che comunque al momento non ci sono "minacce specifiche o credibili" che riguardino la Grande Mela. Potenziata in particolare la vigilanza nelle stazioni di Manhattan e in luoghi affollati come Times Square.