Attacchi in Usa e Francia, colloquio telefonico Trump-Macron

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello francese, Emmanuel Macron, si sono reciprocamente scambiati durante un colloquio telefonico le condoglianze per gli attacchi in entrambi i Paesi, la sparatoria a Las Vegas e l'accoltellamento a Marsiglia. I due leader hanno inoltre parlato delle operazioni antiterrorismo congiunte in Africa e dei modi per denuclearizzare la penisola coreana.