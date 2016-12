Attacchi Gb, 3 arresti in Pakistan

Cresce la paura di attentati in Gran Bretagna con l'avvicinarsi del 7 luglio, giorno in cui cade la ricorrenza degli attentati che colpirono 10 anni fa Londra, causando oltre 50 vittime. Giovedì sono stati arrestati a Peshawar, in Pakistan, tre uomini, ritenuti membri dell'Isis, dopo che la polizia ha rinvenuto nei pc mappe di Londra e materiale di propaganda. Si teme che i tre stessero organizzando un attacco a Londra.