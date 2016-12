Attacchi Colonia, odg al Bundestag

Gli attacchi alle donne della notte di San Silvestro arrivano in Parlamento in Germania: sarano infatti all'ordine del giorno del Bundestag la prossima settimana. Non è escluso che intervenga la stessa Angela Merkel. Già lunedì la coalizione di governo si incontrerà per elaborare proposte sul piano legislativo: sul tavolo l'ipotesi di perdita del diritto d'asilo per chi commette reati.