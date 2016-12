Attacchi chimici, Usa contro Siria

Gli Stati Uniti hanno diffuso una bozza di risoluzione Onu per identificare i responsabili degli attacchi chimici in Siria, promuovendo anche un'azione del Consiglio di Sicurezza per condannare il crescente numero di attacchi al cloro. Anche l'ambasciatore russo all'Onu Vitaly Churkin aveva detto un mese fa che il Consiglio dovrebbe trovare il modo per assicurare alla giustizia i responsabili degli attacchi chimici.