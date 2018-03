Attacchi Carcassonne, vivo il cittadino portoghese dato per morto

Un cittadino portoghese inizialmente ritenuto morto negli attacchi jihadisti avvenuti ieri nel sud della Francia è gravemente ferito, ma vivo. L'ha precisato il governo di Lisbona. La persona in quesione e' stata data per morta per "errori di comunicazione", ha spiegato José Luis Carneiro. "Dopo procedure d'identificazione della vittima, si capito che il cittadino portoghese e' gravemente ferito e ricoverato a Carcassonne".