Attacchi Boko Haram, oltre 50 morti

Violente esplosioni ad opera del gruppo estremista islamico di Boko Haram hanno causato stragi di civili in Camerun e Nigeria. Fonti ufficiali parlano di 29 morti in Nigeria e 24 in Camerun. Gli attacchi arrivano dopo l'allarme lanciato dal nuovo presidente della Nigeria Muhammadu Buhari, che di ritorno da una visita negli Usa ha criticato Washington per il rifiuto di vendere armi al suo Paese. Così "aiuta e favorisce" il gruppo estremista, ha detto.