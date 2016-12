25 dicembre 2014 Attacchi alla Sony, il film "The Interview" uscito in 300 sale indipendenti negli Usa I protagonisti della pellicola a sorpresa in un cinema di Los Angeles. Mosca: "Film scandaloso, abbastanza comprensibile la reazione di Pyongyang" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:18 - "The Interview", il film satira della Sony sul leader nordcoreano Kim Jong-un, il cui regime è accusato di essere dietro agli hacker che hanno attaccato il colosso cinematografico, è uscito in circa 300 sale indipendenti negli Stati Uniti. A Los Angeles, a sorpresa, sono arrivati anche Seth Rogen e Evan Goldberg, co-protagonista e co-regista del film: "Grazie a tutti per essere venuti. Credevamo che questo non sarebbe mai successo", ha detto Rogen.

"Se non fosse per cinema come questo, e per persone come voi, ora questo non sarebbe davvero fottutamente successo", ha detto ancora Rogen, riferendosi al rifiuto delle grandi catene cinematografiche di proiettare il film e alla decisione iniziale della Sony Pictures di cancellare la distribuzione della pellicola.



Una decisione assunta in seguito all'attacco e alle minacce che la Sony ha subito nelle settimane scorse da un gruppo di hacker, che secondo l'Fbi sono nordcoreani. La casa di produzione cinematografica ha però poi fatto marcia indietro, in seguito alle polemiche e alle critiche che le sono state rivolte, anche dal presidente Barack Obama, che aveva definito "un errore" la cancellazione delle proiezioni.



Russia: "Film scandaloso" - Mosca ha espresso la sua solidarietà a Pyongyang definendo il film "aggressivo e scandaloso". La rabbia della Corea del Nord, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Alexander Lukashevich, "è abbastanza comprensibile".