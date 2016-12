Attacchi a Copenaghen, arrestati due presunti fiancheggiatori del killer

11:20 - La polizia danese ha confermato l'arresto di due persone nella giornata di ieri in relazione al doppio attentato a Copenaghen. Gli agenti sono entrati in un internet cafè nel quartiere di Norrebro, dove l'attentatore è stato ucciso, sequestrando dei computer.

Secondo la polizia danese i due arrestati sono sospettati di aver aiutato l'autore degli attacchi di ieri contro il centro culturale di Copenaghen dove si svolgeva un dibattito sulla strage di Charlie Hebdo e poi contro una sinagoga. Il legale di uno dei dei sospettati, Michael Juul Eriksen, ha detto all'emittente pubblica DR che i due sono stati accusati di aver dato rifugio all'attentatore e di averlo aiutato a sbarazzarsi dell'arma. Il killer, un giovane danese di origine araba, 22 anni, Omar Abdel Hamid El-Hussein, ha ucciso ieri due persone nei due attacchi. Ore dopo è stato ucciso in uno scontro a fuoco con una squadra antiterrorismo.



007: lupi solitari più grande rischio per Gb - Gli attacchi terroristici da parte di "lupi solitari" sono la più grande minaccia per la Gran Bretagna. Lo sostengono fonti dell'intelligence secondo le quali "è solo una questione di tempo" prima che il Regno Unito sia colpito da un attacco simile a quello avvenuto a Copenhagen. Pur non essendoci minacce specifiche, il livello di allerta terrorismo nel Regno Unito rimane alto, al penultimo livello della scala, il che vuol dire che un attentato "è altamente probabile".