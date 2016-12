Attacca soldati, ferita palestinese

Una donna palestinese è stata ferita dai militari israeliani dopo aver tentato di accoltellare un soldato a un check point a Hebron, in Cisgiordania. Gli altri militari di guardia hanno quindi aperto il fuoco colpendo alle gambe la donna, che è ora ricoverata in gravi condizioni, mentre il soldato bersaglio dell'attentatrice non ha riportato ferite.