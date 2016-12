Atlanta, quattro cadaveri in casa

Quattro persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria in un'abitazione nei pressi di Atlanta, in Georgia. Secondo quanto ha reso noto l'ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth, apparentemente si tratta di un "omicidio-suicidio". "Non si ritiene che ci siano sospetti a piede libero", ha spiegato la polizia.