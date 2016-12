Atene: "No problemi di liquidità, ma difficile ripagare i prestiti Bce-Fmi"

16:23 - La Grecia non ha problemi di liquidità, ma ne avrà per rimborsare i prestiti al Fondo monetario internazionale e alla Banca centrale europea. Lo dice il ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis. "Non avremo difficoltà con il settore pubblico", assicura il ministro. "Ma le avremo nel ripagare le rate dei finanziamenti", spiega.

In un'intervista a Charlie Hebdo: "Abbiamo ucciso la Troika" - "Ora, il compito monumentale che abbiamo davanti a noi, è cacciare lo spirito della Troika, far scomparire la sua mentalità e porre fine alla sua morsa sull'Europa, non solo in Grecia", ribadisce Varoufakis, questa volta in un'intervista a Charlie Hebdo.



Alla domanda se fosse vero che, come ha detto il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, la Grecia ha 'ucciso la Troika' (Commissione Ue, Bce e Fmi), Varoufakis risponde: "Penso effettivamente che abbiamo ucciso la Troika. Almeno nella sua forma di squadra di tecnocrati arrivati ad Atene come un'unità di elite coloniale (...) che impone condizioni completamente inapplicabili".



Nell'intervista al settimanale satirico francese, duramente colpito dalle stragi jihadiste di inizio gennaio a Parigi, il ministro greco lancia anche un avvertimento: "Affinché la Grecia possa rimborsare ciò che deve, l'Europa deve fare in modo che la Grecia conosca nuovamente la prosperità. Ciò che implica di porre fine all'austerità punitiva e insensata".