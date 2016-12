Atene,no ipotesi valuta alternativa

Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, nega la possibilità che Atene possa adottare una valuta parallela accanto all'euro se fallissero i negoziati in corso. "Le notizie non sono pertinenti", si legge in un tweet del portavoce del ministero. In precedenza era circolata l'ipotesi di un "modello Montenegro", cioè di un Paese che, pur usando l'euro, non rientra nell'Eurozona.