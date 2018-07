Grecia devastata dal fuoco, almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga

Grecia, violenti incendi nei dintorni di Atene: le foto scattate dai turisti in fuga Dal Web 1 di 13 Dal Web 2 di 13 Dal Web 3 di 13 Dal Web 4 di 13 Dal Web 5 di 13 Dal Web 6 di 13 Dal Web 7 di 13 Dal Web 8 di 13 Dal Web 9 di 13 Dal Web 10 di 13 Dal Web 11 di 13 Dal Web 12 di 13 Dal Web 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Trovate 26 persone carbonizzate in una villa - Come riferito dalla Croce Rossa, 26 corpi carbonizzati sono stati scoperti nel cortile di una villa a Mati, a 40 chilometri da Atene. Nelle ultime ore il bilancio è salito ad almeno 50 vittime e oltre 150 feriti. Numerosi i cadaveri ritrovati "a domicilio o nelle auto", ha confermato il portavoce del governo greco, Dimitris Tzanakopulos.



"Rischiamo di scoprire nuove vittime" - Il bilancio è in continuo aggiornamento e potrebbe ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore. "Rischiamo di scoprire nuove vittime", ha spiegato un responsabile dei pompieri.



La testimonianza: "Mati non esiste più" - "Ho visto cadaveri, auto bruciate, mi sento fortunata ad essere viva. Mati non esiste nemmeno più come insediamento". E' la testimonianza di una donna sopravvissuta agli incendi alla tv greca Skai, ripresa dai media internazionali. Mati è una località turistica costiera nella regione di Rafina, a circa 40 km a nordest di Atene.



"Il fuoco ci inseguiva, scappati in mare" - "Per fortuna c'è il mare, siamo scappati in mare, perché le fiamme ci stavano inseguendo fino in acqua". Lo ha detto un testimone, Kostas Laganos, scampato alle fiamme in Grecia, citato dalla Bbc online. Il fuoco "ci ha bruciato la schiena e ci siamo tuffati in acqua. Ho detto 'mio Dio, dobbiamo correre a salvarci'". Un'operazione di ricerca e salvataggio in mare, aggiunge l'emittente britannica, è stata lanciata per 10 turisti che sono fuggiti dalle fiamme in barca.



La Farnesina verifica la presenza di italiani - "Incendi in Grecia: la Farnesina attraverso l'Unità di Crisi e l'Ambasciata ad Atene lavora per verifiche con le autorità locali ed assistenza ai connazionali". Lo si legge in un tweet della Farnesina che diffonde anche un numero di emergenza da chiamare in caso di necessità: +390636225.



I due roghi che lambiscono Atene - Un vasto incendio avanza a nordest di Atene, nei pressi di Penteli, muovendosi verso la città di Rafina. Nella vicina Mati la Guardia Costiera è stata costretta a intervenire per evacuare i turisti intrappolati sulla spiaggia. Un secondo incendio sta devastando le pinete in una zona a 50 chilometri a ovest di Atene. Il fumo denso, arrivato fin sulla capitale, ha costretto alla chiusura della principale autostrada di collegamento con il Peloponneso.



Vigili del fuoco in azione - Sul campo sono stati dislocati centinaia di vigili del fuoco e decine di mezzi. Sette aerei anti-incendio e quattro elicotteri cercano di circoscrivere i roghi dall'alto. Ma non basta, e Atene chiede aiuto a Bruxelles. Il governatore dell'Attica, che ha proclamato lo stato di emergenza nella zona est e ovest, sta mettendo a disposizione bus e cisterne di acqua per aiutare a domare le fiamme.