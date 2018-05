Astronauta sfortunato: porta la GoPro nello spazio ma senza la scheda di memoria

"Houston abbiamo un problema", è la frase diventata epica e che ben si addice alla storia di questo astronauta della Nasa. L'uomo era nello spazio a 400 chilometri di distanza da casa quando si accordge che la GoPro che ha portato con sè non ha la scheda di memoria. Una dimenticanza che ha affrontato con molta ironia. Infatti, contattando il centro di comando ha chiesto ridendo: "Schiaccio il pulsante ma compare la scritta 'No SD', avete idee?". Il silenzio radio della base è stato molto eloquente: per l'astronauta niente selfie o video virali.