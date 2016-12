Asta record per cenare con Warren Buffett: 3,4 milioni di dollari

Tre milioni e 400mila dollari per cenare con Warren Buffett: tanto ha offerto un anonimo per sedere a tavola con uno degli investitori più ammirati del mondo. L'asta, tenutasi su eBay, è durata 5 giorni e si è conclusa venerdì ieri sera: l'incasso sarà devoluto a Glide, fondazione di San Francisco che fornisce cibo, cure e servizi a senzatetto e bisognosi. Finora Buffett ha tenuto 17 aste annuali per Glide, raccogliendo circa 23,6 milioni di dollari.