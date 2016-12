9 settembre 2015 Assumono Lsd a un convegno sull'omeopatia: ricoverati in 29 I delegati riuniti a Handeloh, in Germania, sono finiti in preda alle allucinazioni e hanno cominciato a pronunciare frasi del tutto prive di senso Tweet google 0 Invia ad un amico

12:55 - Decine di persone che vagavano in un edificio di Handeloh, in Germania, in preda alle allucinazioni e pronunciando frasi senza senso. E' questa la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorsi, intervenuti a un convegno su omeopatia e medicina alternativa, che hanno ricoverato 29 persone. La causa non è stata un virus, ma l'assunzione di Aquarust, una droga molto simile all'Lsd che i delegati hanno "provato" durante l'incontro.

Per soccorrere gli "icontenibili" partecipanti al convegno, sono stati necessari circa 150 persone tra medici, poliziotti e infermieri. I 29 delegati che sono stati ricoverati, oltre alle allucinazioni, presentavano anche problemi respiratori, crampi e tachicardia.



La droga Aquarust, rinvenuta in grandi quantità nelle urine dei partecipanti al convegno, è stata dichiarata illegale alla fine del 2014.