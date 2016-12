Assange: "Vittoria storica all'Onu"

Julian Assange definisce "una storica vittoria" la decisione del gruppo di lavoro dell'Onu di definire "arbitraria" la sua detenzione. "È un verdetto storico per me, per la mia famiglia e per i miei figli", ha detto ancora il fondatore di Wikileaks affacciandosi dal balcone dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove vive dal 2012.