Assange, cade accusa violenza

La procura svedese ha ritirato le accuse di aggressione sessuale nei confronti di Julian Assange che la prossima settimana sarebbero andate in prescrizione scaduti i termini di cinque anni dalla presentazione della denuncia. In un comunicato si afferma che il fondatore di Wikileaks, accusato di violenze sessuali da due donne, "ha evitato il procedimento legale rifugiandosi nell'ambasciata dell'Ecuador". Assange resta imputato per l'accusa di stupro.