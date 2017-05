Assalto in un campus in Texas, un uomo ucciso a coltellate

Una persona è morta dopo essere stata accoltellata nel campus dell'università del Texas ad Austin. Lo hanno riferito le autorità precisando che altre tre persone sono rimaste "gravemente ferite" nell'attacco e sono ora ricoverate. La polizia ha reso noto di avere fermato una persona, uno studente di 21 anni che non ha opposto resistenza.

La studentessa Rachel Prichett ha riferito che mentre stava facendo la fila per mangiare fuori dalla palestra ha visto un uomo con un grosso coltello che si stava avvicinando ad un altro uomo dietro di lei e poi lo "ha accoltellato alla spalla e ha affondato la lama". "Siamo scappati il più velocemente possibile", ha detto. Un altro studente, Ray Arredondo, stava guidando la sua auto quando ha visto una folla di studenti correre a destra e manca. "Tutti urlavano 'scappate, andate via da qui'", ha raccontato.



Un terzo studente, Peter Hasse, ha invece detto di avere visto la polizia che arrestava un uomo. Le autorità hanno posto cordoni di sicurezza intorno alla zona dove è avvenuto l'accoltellamento, ma resta ancora oscuro il movente dell'aggressione. L'Università del Texas è uno dei più grandi atenei del Paese. Lo stesso campus nel 1966 fu teatro di una strage. Qualche giorno fa un 19enne armato di machete ha ferito due persone ad un coffee shop nell'università di Lexington in Kentucky.