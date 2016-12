Assalto alla chiesa di Rouen, uno dei terroristi lavorava in aeroporto come addetto ai bagagli

Secondo una fonte vicina alle indagini citata dal britannico Daily Mail, "Petitjean non ha avuto problemi a superare le indagini della polizia e le valutazioni psicologiche. Era considerato un gran lavoratore, un giovane amichevole che non rappresentava un pericolo né per il personale né per i viaggiatori in transito dall'aeroporto".



Il giovane ha lasciato il lavoro nel mese di aprile, e a giugno l'intelligence turca ha scoperto che stava cercando di raggiungere la Siria per aggregarsi ai combattenti dell'Isis.



Incriminato uno dei tre fermati, forse conosceva il piano dell'attentato - Uno dei tre fermati nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato di Saint-Etienne-du-Rouvray è stato iscritto nel registro degli indagati per "associazione di stampo terroristico". Il ragazzo di 19 anni era stato fermato il giorno prima dell'attentato nel quadro di un'indagine degli 007 francesi. Sul suo telefono era stato ritrovato, prima dell'attacco, un video in cui uno dei due assalitori, Abdel Malik Petitjean, prestava giuramento all'Isis.