Assalto all'ambasciata in Giordania, Israele richiama i diplomatici

Tutti i funzionari impiegati nell'ambasciata israeliana ad Amman hanno fatto ritorno la scorsa notte in Israele, in seguito al grave incidente che vi è avvenuto domenica sera. Lo ha riferito la radio militare. Finora sull'episodio era stato mantenuto un silenzio totale in Israele. Nella sparatoria avvenuta dentro l'edificio sono morti due giordani mentre un israeliano è rimasto ferito gravemente.