Assalto a Ku Klux Klan, tre feriti

Almeno tre persone sono state accoltellate, di cui una è di conseguenza in condizioni critiche, in una rissa tra membri del Ku Klux Klan e contro-dimostranti ad Anaheim, in California. Lo ha fatto sapere la polizia. Quattro persone sono state arrestate, tra cui uno dei sostenitori dell'organizzazione. L'assalto è avvenuto un paio d'ore prima della manifestazione organizzata dal gruppo razzista e qui si sono incrociati con i contro manifestanti.