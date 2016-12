Assalto a Dacca, italiano: molti connazionali a tavolo ristorante

Al momento dell'attacco di un commando armato avvenuto venerdì sera, nel ristorante Holey Artisan Bakery "c'era un tavolo occupato da numerosi italiani". Lo ha detto a Dacca Gianni Boschetti, che da 25 anni vive in Bangladesh ed opera nel settore tessile. "Io sono riuscito a mettermi in salvo - ha solo precisato parlando con un amico - ma adesso sono angosciato perché non so nulla della sorte del gruppo".