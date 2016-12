Assad: sarò salvatore della Siria

"Voglio essere colui che avrà salvato la Siria ma ciò non significa che sarò ancora presidente" tra 10 anni. Lo ha dichiarato il presidente siriano Bashar Assad in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Assad ha poi aggiunto: "Bisogna impedire che i terroristi approfittino di una tregua per migliorare le proprie posizioni" e impedire anche che "altri Paesi, in particolare la Turchia, inviino uomini o armi ai terroristi".