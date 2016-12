Assad: presa Aleppo è trampolino per liberazione Siria da terroristi

Per il presidente siriano Bashar Al Assad una vittoria ad Aleppo consegnerebbe al suo esercito un "trampolino" per la liberazione del resto del Paese dai "terroristi". Assad, nel corso di un'intervista, ha quindi spiegato come Aleppo ormai non sia più la capitale industriale della Siria, ma che riconquistare la città resta un obiettivo politico e strategico per il suo regime.