Assad: "Occidente con una mano spara ai rifugiati, con l'altra dà loro cibo"

"I maggiori leader terroristi in Siria e Iraq sono europei", ha dichiarato. "Non ci può essere una soluzione politica - ha poi ribadito - finché ci saranno Stati che continueranno a sostenere il terrorismo".



"La coalizione formata da Russia, Siria, Iran e Iraq deve vincere o la regione sarà distrutta", ha detto precisando che "la nostra priorità è impedire che altri Paesi cadano sotto l'egemonia occidentale". "Il terrorismo - ha proseguito - è un nuovo strumento usato dall'Occidente per soggiogare la regione".



"Sosteniamo ogni soluzione politica parallelamente alla lotta al terrorismo", ha quindi sottolineato. Parlando di Mosca, Assad ha affermato: "I russi non hanno mai cercato di imporci niente, specialmente in questa crisi".