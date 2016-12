Assad: Occidente arma i terroristi

L'Occidente e la Turchia riforniscono i jihadisti di Jabhat Al Nusra e i terroristi dell'Isis che combattono in Siria di armi, soldi e volontari: per il presidente siriano Bashar Al Assad "è un dato di fatto". Ciononostante, il leader siriano, in un'intervista ai media russi, si dice pronto a cooperare con l'Occidente nella lotta al terrorismo, perché i Paesi occidentali "stando dalla parte dei terroristi non possono combattere il terrorismo da soli".