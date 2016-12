Assad a Mosca per incontrare Putin: primo viaggio all'estero dal 2011

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato martedì a Mosca il leader siriano Bashar al Assad per discutere della situazione in Siria e delle operazioni militari contro i terroristi. Quello in Russia è, per Assad, il primo viaggio all'estero dal 2011, quando nel suo Paese è scoppiata la guerra civile, nella quale secondo l'Onu sono state uccise circa 250mila persone.