Contatto Usa-Iran: plauso e proteste per Rohani

06:17 - Il presidente iraniano Hassan Rohani è rientrato in patria dopo aver preso parte all’assemblea generale dell’Onu a New York. Ma soprattutto dopo la storica telefonata con il leader statunitense, Barack Obama: i contatti tra i due Stati si erano interrotti nel 1979, allora l’inquilino della Casa Bianca era Jimmy Carter mentre in Iran regnava ancora lo scia.

Quello che viene già definito come un principio di “disgelo” ha diviso a metà l’opinione pubblica iraniana: i moderati hanno salutato il loro presidente al grido “No alla guerra, sì alla pace”, ma c’è ancora un ampio fronte contrario ad aperture con quello che viene tuttora considerato il nemico numero uno.