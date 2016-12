Strage a Peshawar, bomba al mercato: 37 morti

06:18 - Almeno 37 persone, tra cui sei bambini e due donne, sono state uccise in una forte esplosione a Peshawar, nel nord ovest del Pakistan. Lo riferiscono le tv locali. La deflagrazione ha colpito un veicolo parcheggiato vicino a una caserma della polizia nei pressi di un mercato molto frequentato. I feriti sono circa 70.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'esplosione è stata causata da un potentissimo ordigno comandato a distanza e sistemato su un auto. Ha lasciato un profondo cratere sulla strada. La bomba conteneva circa 200 chili di esplosivo misto a schegge di artiglieria. La strage è avvenuta in uno storico mercato, Qissa Khwani Bazaar, che è il più frequentato della città, non lontano dalla chiesa dove domenica scorsa sono state uccise 78 persone da un kamikaze islamico.



Secondo un responsabile degli artificieri Shafqat Malik, "un veicolo, una Toyota Corolla di colore bianca, è stato trasformato in un'autobomba con 200 chilogrammi di esplosivo". Si sono udite due deflagrazioni, ma "in realtà era una sola". L'attacco è stato fortemente condannato dal presidente Mamnoon Hussain come un "atto barbarico". Il capo dello Stato ha anche ribadito l'impegno del suo Paese a combattere il terrorismo.