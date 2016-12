06:21 - Restano in cella il leader e i quattro deputati del partito filonazista greco Alba dorata arrestati sabato, dopo l'omicidio di un rapper antifascista. I reati ipotizzati sono "partecipazione ad organizzazione criminale" e "direzione" di questa organizzazione per Nikos Michaloliakos, fondatore del partito. La procura ha cinque giorni di tempo per presentare le accuse ai due giudici istruttori incaricati del caso.