foto SportMediaset

01:13

- Con un picchetto d'onore di dodici ex combattenti in cappotto militare rosso e tricorno in testa, le ceneri di Margaret Thatcher sono state sepolte con una cerimonia accanto a quelle del marito Denis nel giardino del Royal Hospital Chelsea, casa di riposo per ex militari nell'omonimo quartiere di Londra. La cerimonia, tenuta in forma privata, è avvenuta nella cappella dell'ospizio con i figli Mark e Carol. Poi c'è stata l'inumazione delle ceneri.