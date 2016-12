foto LaPresse

- Negli ultimi sette anni, Judith Oakes, 48 anni, commercialista del distretto scolastico di Rialto, in California, ha rubato 3 milioni di dollari dal budget per i pasti degli studenti. Per portare il denaro fuori dalla scuola la donna aveva trovato un nascondiglio singolare: infilava le banconote nel reggiseno. "Aveva accesso a ingenti somme ed è riuscita a rubare molti soldi", ha detto il capitano della polizia di Rialto, Randy De Anda.