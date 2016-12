foto IberPress 09:36 - La polizia cinese ha salvato 92 bambini e due donne che erano stati rapiti da una banda di trafficanti di esseri umani. Nel corso dell'operazione, riferiscono i media locali, sono state arrestate 301 persone. La tradizionale preferenza per i figli maschi unita alla politica che impone un figlio unico alle famiglie urbane pare aver provocato un aumento del traffico di bambini e donne. - La polizia cinese ha salvato 92 bambini e due donne che erano stati rapiti da una banda di trafficanti di esseri umani. Nel corso dell'operazione, riferiscono i media locali, sono state arrestate 301 persone. La tradizionale preferenza per i figli maschi unita alla politica che impone un figlio unico alle famiglie urbane pare aver provocato un aumento del traffico di bambini e donne.

La China central television (Cctv) ha precisato che l'operazione è avvenuta simultaneamente in 11 province, dopo un'indagine durata sei mesi.



Le donne rapite vengono vendute dai trafficanti a uomini che vivono in aree remote e che non riescono a trovare moglie a cause dello squilibrio tra i sessi provocato dalla legge sul figlio unico. Secondo dati della polizia cinese, nel 2011 sono stati strappati ai rapitori 13mila bambini, mentre le donne salvate negli ultimi due anni sono circa 23mila.