06:38

- "Per la prima volta, abbiamo dichiarato con una sola voce che l'uso delle armi chimiche è una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, in ogni caso, tempo e luogo queste armi vengano utilizzate". Così il segretario di Stato americano, John Kerry, ha commentato il voto del Consiglio di sicurezza Onu sulla Siria. Kerry ha sottolineato che si tratta di un documento "giuridicamente vincolante: la Siria non può rifiutare ispezioni".