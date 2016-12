foto Ap/Lapresse 22:14 - Telefonata storica tra il presidente americano, Barack Obama, e quello iraniano, Hassan Rohani. A rendere pubblica la chiamata è stato lo stesso Obama, spiegando che "risolvere e superare le differenze sul programma nucleare dell'Iran è possibile". "Auspico una soluzione globale con Teheran", ha poi aggiunto Obama. E' il primo contatto diretto tra un presidente americano e uno iraniano dalla Rivoluzione Islamica del 1979. - Telefonata storica tra il presidente americano, Barack Obama, e quello iraniano, Hassan Rohani. A rendere pubblica la chiamata è stato lo stesso Obama, spiegando che "risolvere e superare le differenze sul programma nucleare dell'Iran è possibile". "Auspico una soluzione globale con Teheran", ha poi aggiunto Obama. E' il primo contatto diretto tra un presidente americano e uno iraniano dalla Rivoluzione Islamica del 1979.

Il presidente americano, che ha spiegato come lui e Rohani abbiano invitato i rispettivi team a "lavorare speditamente per raggiungere un accordo" sul nucleare, ha chiesto all'Iran "azioni significative, verificabili e trasparenti che potrebbero portare ad un alleggerimento delle sanzioni" verso Teheran.



"La strada per un accordo importante sarà difficile - ha aggiunto Obama - ma questa è l'unica opportunità per fare progressi con il nuovo governo iraniano". Entrambi i leader hanno concordato di dare mandato ai loro ministri degli Esteri, John Kerry e Javad Zarif, di mandare avanti il dialogo il più presto possibile.