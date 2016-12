Spagna, uccidono la figlia adottiva per l'eredità

foto Ansa 12:50 - Avrebbero ucciso la figlia adottiva per incassare l'eredità che i nonni avevano lasciato alla bambina: è questa l'accusa che il procuratore capo di Santiago di Compostela, Josè Antonio Vazquez Tain, ha formulato nei confronti dell'avvocato Rosaria Porto e di suo marito, il giornalista Alfonso Basterra. Domenica notte la donna avrebbe soffocato la figlia adottiva della coppia, Asunta Yong-Fang, di origini cinesi, per entrare in possesso dell'eredità. - Avrebberoperche i nonni avevano lasciato alla bambina: è questa l'accusa che il procuratore capo di Santiago di Compostela, Josè Antonio Vazquez Tain, ha formulato nei confronti dell', il giornalista Alfonso Basterra. Domenica notte ldella coppia,, di origini cinesi, per entrare in possesso dell'eredità.

Il corpo della bambina era stato ritrovato nella notte di lunedì in un bosco di Cacheiras, una località vicina a Santiago, dove la donna possiede un casolare.



La denuncia della scomparsa e le incongruenze - La donna aveva denunciato sabato sera la scomparsa della bambina, sostenendo di essere uscita nel pomeriggio per fare la spesa e di non averla trovata al suo rientro. La sua versione, ribadita al magistrato, non ha però convinto gli investigatori che avevano trovato una corda simile a quella usata per strangolare la piccola nel casolare. Inoltre dai primi esami medici effettuati sul corpo della bambina, hanno riscontrato tracce di un sonnifero usato della madre e presumibilmente utilizzato per stordire la piccola.



E' stato arrestato anche il padre, che da un po' di tempo vive separato in una casa vicina a quella della moglie, in quanto sarebbero emerse delle incongruenze nella sua deposizione. Entrambi gli arrestati si dichiarano innocenti.



Problemi economici e una grossa eredità - Dalle indagini è emerso che i genitori della donna, l'avvocato Francisco Porto Mella e sua moglie, Maria del Socorro Ortega Romero, docente universitaria, avevano lasciato tutto alla nipotina. L'uomo è morto improvvisamente a luglio; la moglie sette mesi prima. I genitori della piccola avrebbero, invece, seri problemi economici e non riuscirebbero neppure a pagare le bollette. Secondo indiscrezioni, le indagini sulla morte della piccola Asunta Yong-Fang potrebbero essere allargate anche ai decessi dei due anziani.