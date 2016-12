foto Web

- Le ispezioni sulla detenzione di armi chimiche in Siria degli esperti internazionali dovrebbero cominciare la prossima settimana, forse già da martedì 1 ottobre. E' quanto emerge da indiscrezioni sulla bozza di un documento messo a punto dall'Opac, l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche che ha sede in Olanda.