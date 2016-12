foto Ap/Lapresse

09:35

- Almeno 19 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di linea nello Stato dell'Himachal Pradesh, nel nord dell'India. Il mezzo è finito in un profondo dirupo nel distretto di Sirmaur. Soltanto un passeggero è sopravvissuto, ma ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale. Sciagure del genere sono molto frequenti a causa del cattivo stato delle strade di montagna e anche dell'alta velocità.